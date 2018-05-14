İsrail saldırılarına Türkiye'den tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Sözcüsü Bülent Teczan, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ yaptıkları açıklamalarla tepkilerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, twitter üzerinden "Bugün İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir. Dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliği de ayrı bir utanç tablosudur." dedi



İlker Başbuğ da twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Trump Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında Kudüs hakkında aldığı bağlayıcı kararı yırtıp attı ve uygulamayı başlattı. Bugün masum insanlar buna karşı çıktıkları için katlediliyor. Yazıklar olsun böyle bir dünyaya" ifadelerine yer verdi.



Bülent Tezcan ise CHP Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında "Gazze'de katliam var, bu katliamı kınıyoruz. 1700 yaralı var, 500'ü mermi ile yaralanmış. Ölü sayısını takip etmeye imkan yok. En son buraya çıkarken 37 ölü haberini aldık. Bu büyük utancı insanlık ve halklar hak etmiyor. Trump ve İsrail ortadoğunun bağrına hançer saplamıştır. Bu uygulamalar barışa değil, savaşa davetiye çıkaran uygulamalardır" dedi.



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'da twitter üzerinden "Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde bir katliam yaşanıyor. Bu vahşetin sorumlusu İsrail olduğu kadar hukuksuz bir şekilde Kudüs'te Büyükelçilik açan ABD'dir. #Nakba702) Biz Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların sesi olmaya, tüm dünyaya hak olanı haykırmaya devam edeceğiz. Kudüs bağımsız Filistin'in başkentidir. #Nakba70" ifadelerini paylaştı





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