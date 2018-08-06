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İsrail TRT muhabirini gözaltına aldı

"TRT Arapça" kanalına da hizmet veren serbest gazeteci İbrahim Rantisi son bir haftada İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan altıncı Filistinli gazeteci oldu

İsrail TRT muhabirini gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da "TRTArapça" kanalına da hizmet veren Filistinli serbest gazeteci İbrahim Rantisi'yi gözaltına aldı. Rantisi, son bir haftada İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan altıncı Filistinli gazeteci oldu.

Rantisi'nin kardeşi Fahri Rantisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin kardeşini Ramallah kenti yakınlarındaki Rantis beldesinde bulunan evine düzenledikleri baskının ardından gözaltına aldığını söyledi. 

Fahri Rantisi, İsrail askerlerinin gözaltına almadan önce kardeşinin evinde arama yaptığını belirtti. 

Filistinli kaynaklar, serbest gazeteci olarak çalışan İbrahim Rantisi'nin "TRT Arapça" kanalına da hizmet verdiğini kaydetti.  

 İsrail, son bir haftada 6 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

İbrahim Rantisi, İsrail güçlerinin son bir haftada gözaltına aldığı altıncı Filistinli gazeteci oldu. 

Geçen pazartesi günü Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Lübnan merkezli "Al-Quds" televizyonu için serbest muhabirlik yapan 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına alan İsrail güçleri, 1 Ağustos'ta da Nablus kentine bağlı Zavata köyünde  "Quds Press" adlı haber ajansında görevli bir gazeteciyi evinden gözaltına almıştı. 

27 Filistinli gazeteci hapiste

Arap dünyasından gazeteci ve yazarları bir araya getiren Gazetecileri Destekleme Komitesi, bu ayın başında yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli gazeteci sayısının 27'ye ulaştığını belirterek, bunlardan 2'sinin hasta, 5'inin ise idari olarak gözaltında tutulduğunu aktarmıştı. 

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre İsrail hapishanelerinde 513'ü ömür boyu hapse mahkûm edilen yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #israil #trt muhabiri #gözaltı
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