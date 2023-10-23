İsrail Yine Gazze'ye Saldırdı! 27 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarına devam ediyor. Bu sabah gerçekleştirilen bombalı saldırılarda 27 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

İsrail Yine Gazze'ye Saldırdı! 27 Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail, Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ağır bombardıman altına alan İsrail bu sabah da çeşitli noktalara yeni saldırılar düzenledi.

27 Kişi Hayatını Kaybetti!

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in gerçekleştirdiği yeni saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Feluca bölgeleri ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentini bombaladığı belirtildi.

İsrail'in Cibaliya bölgesinde "El-Bataş" ailesinin evini, Feluca Mahallesi'nde ise bir apartman dairesini hedef alması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde "Ebu Dan" ailesinin evinin bombalanması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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