İsrail Yine Sivillere Saldırdı! 9 Kişi Öldü 60 Kişi Yaralandı

İsrail ordusu, Gazze'de sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 kişi ölürken 60 kişininde yaralandığı açıklandı.

İsrail Yine Sivillere Saldırdı! 9 Kişi Öldü 60 Kişi Yaralandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Bölgede insanlık dışı saldırılar gerçekleştiren İsrail ordusu, hava saldırılarıyla pek çok noktayı yerle bir etmiş durumda.

Sivillerin Bulunduğu 6 Eve Saldırdılar!

İsrail orduusu, son olarak Gazze'de sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıyla ilgili Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının bölgenin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldığı ve saldırının ardından 9 kişinin öldüğü 60 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'dan geçen haberde ise "Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evin bombalanması sonucu çoğu çocuk ve kadın en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı." bilgisine yer verildi.

İsrail Gazze'de Kiliseye Saldırdıİsrail Gazze'de Kiliseye SaldırdıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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