İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatılıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, uluslararası hava yolu ararken Tel Aviv'e uçuşlarının durdurulması ile Ben Gurion Havalimanı'nın ana yıkılmasının kapatılacağı duyuruldu Havalimanı ana evin kasımdan mart sonuna kadar uluslararası uçuşlara kapanması durumunda, yabancı hava yolu uçuşlarının uçuşlarını askıya alması nedeniyle böyle bir kararın alındığı süre aktarıldı.

Kasım'a kadar uzattığını duyurmuştu. Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Avusturya Havayolları, Brüksel Havayolları gibi firmalar da bünyesinde mevcut, İsrail ile Hizbullah arasında büyüyen savaşla ilgili artan güvenlik endişeleri nedeniyle İsrail'deki havalimanlarına gidiş-dönüş uçuşları durduruluyordu.