İsrail'den Gazze'nin Güneyine Saldırı! 12 Kişi Öldü 17 Kişi Yaralandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Sivil ayrımı gözetmeksizin insanlık dışı saldırılar gerçekleştirilen İsrail ordusu, son olarak Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, kentteki El-Celal Caddesi'ndeki bir kafeye saldırı düzenledi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti 17 kişi ise yaralandı. Yaralılardan çoğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya da saldırı düzenledi. Bölgedeki bir eve gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail ayrıca, Gazze kentinin güneybatısındaki Ez-Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahallelerine de saldırı düzenledi.

Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu, Gazze'den atılan roketlerin ardından, İsrail'in güneyindeki Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında Tövbe Camisi ile Gazze'nin orta kesiminde En-Nusayrat Çarşısı'nı da bombaladı. Nusayrat Çarşısı'na yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.