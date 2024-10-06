İsrail'den itiraf: İran'ın füze saldırısı 2 hava üssünü vurdu

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın Tel Aviv’e yönelik füze operasyonunlarını “tarihin en büyük balistik füze saldırıları” olarak niteledi. Karşılık verecekleri tehdidini yineledi. İsrail ordusu da İran’ın operasyonunda 2 hava üssünde hasar oluştuğunu ilk kez itiraf etti.

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İsrail'den itiraf: İran'ın füze saldırısı 2 hava üssünü vurdu
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İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın Tel Aviv’e yönelik füze operasyonunlarını “tarihin en büyük balistik füze saldırıları” olarak niteledi. Karşılık verecekleri tehdidini yineledi. İsrail ordusu da İran’ın operasyonunda 2 hava üssünde hasar oluştuğunu ilk kez itiraf etti.

İran’ın 1 Ekim’de hipersonik balistik füzelerle İsrail’i vurmasının yankıları sürüyor.

İsrail, Tel Aviv’e yağan İran füzelerinin etkisini üzerinden atamamış durumda… Netanyahu yönetiminden ve İsrail ordusundan, “Gerçek Vaat” operasyonlarının etkilerine dair itiraflar ardı ardına geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin  Netanyanu, “İran iki kez topraklarımıza yüzlerce füze fırlatarak tarihin en büyük balistik füze saldırılarından birini yaptı.” Dedi. Karşılık verecekleri tehdidini sürdürdü.

Netanyahu, Fransa’nın başını çektiği bazı batı ülkelerin, İsrail’e silah tedarikinin durdurulması çağrısına karşılık olarak "Yazıklar olsun, İsrail, onların yardımı olmadan da kazanır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail ordusu, İran’ın operasyonunda 2 hava üssünün hasar gördüğünü itiraf etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, televizyon ekranlarında yaptığı açıklamada, İran’ın operasyonun Necef Çölü’ndeki Nevatim Hava Üssü ve İsrail’in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü’nde hasar oluşturduğunu söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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