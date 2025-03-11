İsrail'den Suriye’ye hava saldırısı: 17 nokta hedef alındı
İsrail savaş uçakları, Suriye’nin güneyinde yer alan Dera ilindeki askeri hedeflere hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda, Suriye ordusuna ait askeri noktalar ve teçhizatların imha edildiği bildirildi.
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Dera ili kırsalındaki Cebeb ve İzra bölgelerinde bulunan 12. Tugay ve 89. Alay’a yönelik 17 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Netanyahu yönetiminden net mesaj
İsrail hükümeti, Suriye ordusunun Şam’ın güneyinde varlık göstermesini kabul etmeyeceklerini daha önce açıklamıştı. Netanyahu yönetimi, Suriye’de askeri altyapıyı hedef alan operasyonlarına devam edeceğini belirtti.
Suriye’ye yönelik saldırılar sürüyor
İsrail, 8 Aralık’ta Beşar Esad yönetimine karşı düzenlenen önceki operasyonların ardından, bölgedeki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. İsrail’in, Suriye ordusunun askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik operasyonlarını sürdüreceği öngörülüyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi