İsrail'e Tepkiler Büyüyor! TOÇ BİR-SEN FAO'yu Göreve Çağırdı

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası Filistin’e İsrail’in sadece bombalar ile saldırmadığını açlıkla ve susuzlukla adeta soykırım yaptıklarını belirtti. Basın açıklaması yapan sendika, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ’nünde saldırıya sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Editör: Sinem Yıldarı
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Katil İsrail sloganları attılar. İsrail’in yanında olan ABD’yi kınadılar.... İsrail’in Filistin saldırılarına Türkiye’den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası da İsrail’in Filistin’in temel gıda ve insani ihtiyaçlarının erişimini kesmesine tepkş gösterdi. Açıklama Ankara’daki Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü önünde yapıldı. Sendika, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yetkililerine seslendi.

Sendika, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yetkililerine yapması gerekenleri sıraladı. Basın açıklamasında hazırlanan görseller de dikkat çekti. Açıklamanın ardından Filistin şehitleri için dua okundu.

Gazetecilerden İsrail'e Tepki! "İsrail Hakikatleri Gizleyemeyecek"Gazetecilerden İsrail'e Tepki! "İsrail Hakikatleri Gizleyemeyecek"Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# israil # filistin # gazze
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