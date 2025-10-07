İsrail’in 2 yıllık Gazze saldırılarında bilanço ağır: 67 bin 173 can kaybı, 169 bin yaralı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana iki yılın geride kaldığı hatırlatılarak, Gazze’deki sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası sağlık kuruluşlarına acil müdahale çağrısı yapılarak, “Gazze'de yaşananlar bir kriz değil; insan varoluşunun temel direği olan sağlık sisteminin 730 gün boyunca şiddetli saldırılara maruz kalmasıdır.” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in Gazze’deki sağlık altyapısına yönelik saldırılarının “soykırım suçu” oluşturduğu vurgulanan açıklamada, birçok hastanenin “içi boş beton bloklara” dönüştüğü kaydedildi.



2 yılda 67 bin 173 can kaybı

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların 20 bin 179’u çocuk, 10 bin 427’si kadın ve 4 bin 813’ü yaşlı olarak açıklandı.

Saldırılarda 169 bin 780 kişi yaralanırken, 1.701 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Ayrıca 362 sağlık çalışanının İsrail ordusu tarafından alıkonulduğu ve zorlu koşullarda tutulduğu bildirildi.



Hastanelerin büyük bölümü hizmet dışı kaldı

Gazze’deki 38 hastaneden 25’inin tamamen hizmet dışı kaldığı, kalan 13 hastanenin ise kısmen hizmet verebildiği belirtildi. İsrail’in saldırılarında ayrıca 157 sağlık merkezinden 103’ünün yıkıldığı, 54’ünün ise kısmen faaliyet gösterdiği açıklandı.

Tel Aviv yönetiminin uyguladığı sıkı abluka nedeniyle ilaç ve tıbbi teçhizat girişinin engellendiği belirtilen açıklamada, hastanelerdeki yatış kapasitesinin geçen yıla göre yüzde 225 oranında aşıldığı bildirildi.

İsrail ordusunun hastanelerin elektrik sistemleri ve oksijen santrallerini hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, 35 oksijen santralinden 25’inin ve 110 elektrik santralinden 61’inin hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Gazze’de açlık bir silah olarak kullanılıyor

İsrail’in 2 yıldır açlığı bir savaş aracı olarak kullandığı belirtilen açıklamada, bu nedenle 154’ü çocuk olmak üzere 460 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze’de 5 yaş altı 51 bin 196 çocuğun yetersiz beslenmeden etkilendiği, ayrıca saldırılarda uzuvlarını kaybeden 4 bin 900 kişinin uzun süreli tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu açıklandı.

Tel Aviv yönetiminin sınır kapılarını kapalı tutarak 18 bin hasta ve yaralının yurt dışında tedavi görmesine izin vermediği, bu kişiler arasında 5 bin 580 çocuğun bulunduğu vurgulandı.

Gazze’de 67 bini aşkın kişinin katledildiği soykırımın ikinci yılında, İsrail’in saldırılarını tüm dünyanın gözü önünde sürdürdüğü hatırlatıldı.