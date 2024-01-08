İsrail'in Çalışırken Katlettiği Gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Anılacak

Etkinlik programı hakkında açıklama yapan Filistin Dayanışma Platformu Diploması ve Basın Komisyonu Üyesi İsmail Mansur Özdemir, İsrail’in gazetecileri hedef gözeterek katlettiğini hatırlattı.

“İsrail 7 Ekim sonrasında artırdığı saldırı ve vahşette korkunç düzeylere ulaştı. Savaşın başından itibaren Hamas medya ve enformasyon unsurları başta olmak üzere uluslararası medyanın olağanüstü gayretleri de bu vahşeti dünyaya duyurmak için muazzam bir çaba içinde” diyen Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

- İsrail’in yalan üzerine oturmuş propaganda makinesi, uluslararası gazetecilerin muazzam gayreti ile püskürtülmüş durumda. Tüm dünya, Gazze’de yaşanan süreci fedakar gazetecilerin gayretleri sayesinde, tüm şeffaflığı ile izliyor.

- Basın emeğinin uluslararası mevzuat ve teamüllerle korunmasına yönelik mevzuat ve müktesebata, basın özgürlüğünün bir demokratik yaşam standardı olarak yükseltilmesine ve korunmasına yönelik yaklaşım ve kabullere rağmen bugün itibariyle, görevi esnasında katledilen, özellikle hedef seçilerek katledilen gazeteci sayısı 110’a ulaştı. Bu sayı belki de Dünya Savaşlarından beri katledilen gazeteci sayısından bile fazla. Tek başına bu katliam bile İsrail’in varlığını ve meşruiyetini tartışma konusu yapan ve uluslararası mahkemelerde yargılanmasına sebep olacak büyük suçlardan. Soykırım gibi ağır bir suçtan bile korkmayan bir vahşi ideolojik topluluk gazeteci katletmekten de huzursuz olmayacaktır.

Etkinlik Programları

Filistin Dayanışma Platformu’nun başta Ankara ve İstanbul’daki eylemler olmak üzere bir dizi faaliyetle İsrail’in soykırımını gündemde tuttuğunu, yüzbinlerin katıldığı eylemlerin dünya çapında ses getirdiğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

- Gazetecilerimiz de, bu sürece büyük katkı sağlamaktadır. Eylemlerimizden bir bölümü Gazeteciler ve Diplomasi Komisyonu; İletişim Platformu, Medya İşçileri Sendikası ve gazetecilerin ortak çabası ile gerçekleşiyor. Bu çalışmalardan ilki 24 Aralık Günü yapılan Büyük Gazze Yürüyüşü’ndeki Gazeteci Korteji ve Basın Çalışması ile gerçekleşti. Uluslararası boyutlara ve Avrupa Başkentlerine taşınmak istenen bu çalışmaların ülkemizde yeterince güçlenmesi ve yüksek farkındalığa ulaşması çok önemli.

Tercan: "Meslektaşlarımızdan Büyük Katılım Bekliyoruz"

Etkinliklerine bütün vatandaşların özellikle de gazetecilerin davetli olduğunu belirten Filistin Dayanışma Platformu Basın Komisyonu Üyesi Tayyar Tercan da, "İsrail vahşetine karşı sesimizi daha da yükseltmeyi hedeflediğimiz etkinliklere büyük katılım bekliyoruz. Kısmetse 10 Ocak’ta Ankara Güvenpark’ta meslek örgütlerinin yöneticileri ve gazeteciler bir araya gelerek basın açıklaması yapacak. Eylemde, katledilen gazetecilerin fotoğrafları sergilenecek. Hafta boyunca konferanslarımız, panellerimiz, fotoğraf sergilerimiz olacak." dedi.

Dalaz: "Unutturmayacağız!"

İsrail’in bir yandan soykırım yaparken diğer yandan da her zaman olduğu gibi algıları şekillendirmeye çalıştığını ancak bunda başarısız olduğunu hatırlatan Filistin Dayanışma Platformu İcra Kurulu Üyesi Ali Dalaz da şunları söyledi:

- Platform olarak, üç aydır devam eden İsrail vahşetine 300’a aşkın STK ile, 70’i aşkın faaliyet ile isyan ediyoruz. Dünyanın vicdanını harekete geçiriyoruz. Gündemin değişmesine engel oluyoruz. Eylemlerimize toplumsal ilgi çok büyük, katılım düzeyi çok yüksek. Yüzbinler yürüyor, yüzbinler haykırıyor.

- Gazeteciler de, hedef gözetilerek katledilen mazlumlar. Biz onları unutturmayacağız. Soykırımcı İsrail’in vicdanlardaki mahkumiyetini Allah’ın izniyle pekiştireceğiz.

Arseven: "Bütün Meslektaşlarımı Bekliyorum"

Platforma, destek veren Medya İletişim Merkezi’nin Koordinatörü Gazeteci Yazar Serdar Arseven de “Bütün meslektaşlarımı eylemlere davet ediyorum. Bu sadece orada şehit edilen, katledilen meslektaşlarımızın değil, onların ailelerinin değil, bütün insanlığın görevidir. Kısmetse etkinliklere birçok meslektaşımızla birlikte katılıyoruz.” dedi.