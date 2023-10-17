İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Saldırısı İstanbul'da Protesto Ediliyor
Saldırının ardından İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atıyor
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.
Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atarken zaman zaman tekbir de getiriyor.