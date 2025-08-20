İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 61’e yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 61 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır ve evlerin yanı sıra insani yardım bekleyenleri hedef aldı.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu bir alana düzenlenen saldırıda bir anne ve çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan hava saldırısında, biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadırı hedef alan saldırıda, karı-koca ve üç çocukları olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki İslam Üniversitesi yakınlarında yer alan bir çadırın vurulduğu hava saldırısında ise aralarında çocukların da olduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in kuzeydeki Cibaliya Nezle beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

ZEYTUN VE SABRA MAHALLELERİNE SALDIRILAR

İsrail ordusu, Zeytun ve Sabra mahallelerinde sivillere ait evleri bombalamaya ve yıkmaya devam ediyor.

Sabra Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilenlerin kaldığı vakıf binası hedef alındı. Saldırıda aynı aileden 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden Zeytun Mahallesi'ne yönelik hava ve topçu bombardımanı sonrasında yüksek patlama sesleri işitildi, yükselen yoğun duman bulutları görüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesinde açtığı ateş sonucu insani yardım tırlarının güvenliğini sağlayan 12 Filistinli öldü, yardım bekleyen 30 kişi yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda ise 5 Filistinli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kademeli olarak yeniden işgal etme planı kapsamında, 11 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'nde katliam, zorla yerinden etme ve ev yıkımlarını sürdürüyor.

NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde insani yardım bekleyenlerin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Aynı kampta helikopterle hedef alınan bir dairede 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Kampın batısında Filistinlilere ait bir ev bombalandı, biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

Fırın yakınlarında yer alan bir evin vurulduğu saldırıda 1 Filistinli öldü.

GÜNEY BÖLGELERİNE SALDIRILAR

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir eve düzenlenen saldırıda 1 kadın ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Çocuklardan birinin bebek olduğu belirtildi.

Han Yunus’taki Mevasi bölgesinde, Hilal Sahra Hastanesi yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadır insansız hava aracıyla hedef alındı; 12 kişi yaralandı.

Mevasi’deki bir başka saldırıda ise 6 Filistinli daha yaşamını yitirdi.