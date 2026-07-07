İsrail'in hezimetleri sonrası Netanyahu'nun koltuğu sallantıda! Netanyahu, Trump'tan medet umuyor

İsrail medyasında yer alan analizlere göre, Başbakan Netanyahu son günlerini tamamen ABD ile ilişkilerinin mükemmel olduğu algısını yaratmaya çalışarak geçirdi. Washington’da gerçekleşmesi planlanan Trump-Netanyahu zirvesinin arkasında tamamen yaklaşan parlamento seçimlerine yönelik bir kampanya stratejisi yatıyor. Tel Aviv yönetimi görüşmenin kesin olduğunu iddia etse de zirvenin detayları henüz netlik kazanmış değil. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, konuya ilişkin Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama gelmediğini ve çelişkili ifadelerin havada uçuştuğunu yazdı.

TRUMP GÖRÜŞMESİNDE NETANYAHU'YU ZOR ANLAR BEKLİYOR

Görüşmenin gerçekleşmesi durumunda Netanyahu’nun Washington'da soğuk terler dökeceği konuşuluyor. Trump'ın Tel Aviv yönetiminden sadece Lübnan konusunda değil, aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasa dışı yerleşimcileri (işgalcileri) geri çekmesini talep edeceği yönündeki iddialar kulisleri hareketlendirmiş durumda. Dünya genelinde İsrail’e çığ gibi büyüyen tepkilere yanıt veren Netanyahu ise kendini savunarak, "Pek çok lider kendi ülkelerindeki kamuoyu baskısı nedeniyle İsrail'e açıkça destek vermekten kaçınıyor. Ancak kapalı kapılar ardında kesinlikle bizi övüyorlar" iddiasında bulundu.

KATZ'DAN İRAN'A TEHDİT: "AYNI ŞEKİLDE ENGELLENECEKTİR"

Cenaze törenlerine bile saygı göstermeyen İsrail'de, Savunma Bakanı Israel Katz'dan da skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dini lider Hamaney’in İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini öne süren Katz, "İsrail'i yok etme planlarını yeniden teşvik etmeye çalışan her İranlı lider de aynı şekilde engellenecektir" diyerek Tahran yönetimine yönelik tehditlerinin dozunu artırdı.

ATEŞKESE RAĞMEN SİVİLLER HEDEFTE

Siyasi kulislerde bu hareketlilik yaşanırken, İsrail ordusu sahada kan dökmeye devam ediyor. Yapılan resmi ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan’a yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları durmadı. Gerçekleştirilen son İHA saldırılarında yine pek çok sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.