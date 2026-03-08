İsrail'in Lübnan'a saldırısında çoğu çocuk ve kadın yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde üç katlı bir binaya düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk 43 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Batı Sir beldesinde üç katlı bir binayı hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 43 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

