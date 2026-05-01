İsrail'in müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından yapılan müdahalenin ardından alıkonulan Türk vatandaşlarının tahliye süreci başladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, vatandaşların son durumuna ve ülkeye dönüş planlamalarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

İsrail güçlerinin operasyonunun ardından alıkonulan Türk vatandaşlarının durumu, Dışişleri Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlık Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla süreci değerlendirdi. Keçeli, "Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucu alıkonulan vatandaşlarımız ve diğer katılımcılar Girit'te karaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Sahadaki diplomatik destek faaliyetleri hakkında da bilgi veren Keçeli, yetkililerin bölgeye intikal ettiğini belirterek, "Atina Büyükelçimiz ve konsolosluk çalışanlarımız Girit'te bulunmaktadır" dedi.

ÖZEL UÇAKLA TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ BAŞLIYOR

Girit'te karaya çıkan kafilenin Türkiye'ye transfer süreci için de hazırlıklar tamamlanıyor. Keçeli, İsrail askerlerinin müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilme sürecine değindi. Dönüş operasyonunun kapsamını ve zamanlamasını açıklayan Keçeli, "Vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke uyruklu bazı katılımcıların özel bir uçak seferiyle bugün içerisinde Türkiye'ye getirilmeleri öngörülmektedir" dedi.