İsrail'in Saldırganlığına Barolardan Tepki! 69 Baro Ortak Açıklama Yaptı

İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı savaş politikasına barolar sessiz kalmadı. 69 baro, Gazze’de insanlığın göz göre göre yok edildiğini belirtti.

- Gazze halkı günlerdir bombalı saldırılara maruz kalırken en temel ihtiyaç maddesi olan sudan da mahrum bırakılmıştır. Hastanelerin boşaltılması ve elektrik kesildiği için tıbbi hizmet verilememesi yaşanan trajediyi daha da artırmaktadır.

Açıklamada İsrail'in devlet gibi değil de terör örgütü gibi davrandığına işaret edildi.

- İsrail Devleti Gazze'de insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Gazze'deki saldırılar nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ihlal edildiği gibi savaş bölgelerinde ve işgal altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt eden 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi de ihlal edilmektedir.

Barolar, arkasına ABD'yi alan İsrail'in saldırılara son vermesi gerektiğini söyledi ve çözümün iki devletli yapıdan geçtiği belirtildi. Hakkari, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Ağrı, Siirt, Tunceli, Ağrı, Çankırı ve Mardin barolarının bu açıklama dışında kalması dikkat çekti.