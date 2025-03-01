İsrail'in saldırıları devam ediyor: Gazze'deki can kaybı 48 bin 388'e yükseldi

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 48 saatte gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti ve daha önce yıkılan binaların enkazından 21 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Bu gelişmeyle birlikte bölgedeki toplam can kaybı 48 bin 388'e yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail'in saldırıları devam ediyor: Gazze'deki can kaybı 48 bin 388'e yükseldi
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Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, son 48 saatteki saldırılar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi ise yaralandı. Ayrıca, önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarılan 21 kişinin cenazeleriyle birlikte ölü sayısı daha da arttı.

Son verilerle birlikte, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybı 48 bin 388'e, yaralı sayısı ise 111 bin 803'e ulaşmış oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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