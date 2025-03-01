İsrail'in saldırıları devam ediyor: Gazze'deki can kaybı 48 bin 388'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, son 48 saatteki saldırılar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi ise yaralandı. Ayrıca, önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarılan 21 kişinin cenazeleriyle birlikte ölü sayısı daha da arttı.

Son verilerle birlikte, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybı 48 bin 388'e, yaralı sayısı ise 111 bin 803'e ulaşmış oldu.