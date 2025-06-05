İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze’de can kaybı 54 bin 677’ye yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı Gazze saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 677’ye, yaralıların sayısı ise 125 bin 530’a yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze’de can kaybı 54 bin 677’ye yükseldi
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Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırıları aralıksız sürerken, son 24 saat içinde 70 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bunlardan 3’ünün daha önceki saldırılarda hayatını kaybettiği ancak cansız bedenlerine yeni ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca, 189 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı birçok enkaz ve yol üzerinde hâlâ cansız bedenlerin bulunduğu ifade edildi.

İsrail’in 18 Mart 2024’te ateşkesi tek taraflı olarak bozmasının ardından bugüne kadar 4 bin 402 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 489 kişi de yaralandı.

Bölgede yaşanan insani kriz derinleşirken, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam ölü sayısı 54 bin 677, yaralı sayısı ise 125 bin 530 olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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