İsrail'in Saldırılarında 4 Bin 137 Kişi Hayatını Kaybetti! Ölü Sayısı Artmaya Devam Ediyor

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Çok sayıda yerleşim yeri ve Filistinlilerin sığındıkları yerler bombalanırken, bölgedeki ölü ve yaralı sayısı da her geçen gün artıyor.

Son olarak Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla güncel durumu dünya kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1524'ü çocuk, 1000'i kadın olmak üzere 4 bin 137'ye yükseldiğini belirtti.

El-Kudra, saldırılarda yaralananların sayısı hakkında da bilgi verdi. Saldırılarda yaralanan Filistinli sayısının yaklaşık 13 bin olduğunu kaydeden Kudra, yıkılan ev ve tesislerin enkazı altında çoğu çocuk olmak üzere 1000'den fazla kaybın bulunduğu ifade etti.

Kudra, İsrail'in dün akşam Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni doğrudan hedef alması sonucu 16 Filistinli Hristiyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 7 hastanenin tamamen hizmet dışı kalmasına neden oldu." dedi.