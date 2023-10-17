İsrail'in Saldırısında Bir Gazeteci Daha Öldü!
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Son düzenlenen hava saldırısında bir gazeteci daha öldürüldü. Bölgede İsrail'in saldırılarından dolayı öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği yoğun saldırılar devam ediyor. Sivil ayrımı yapılmadan gerçekleştirilen saldırılarda bölgede görev yapan gazeteciler de hayatını kaybetti.
Bir Gazeteci Daha Öldürüldü!
İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne düzenlediği son hava saldırısında bir gazeteci daha öldürüldü.
İsrail savaş uçakları, Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe'nin Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesinde yer alan evine saldırı düzenledi. Saldırıda, "Filistin el-Yevm" kanalı muhabiri Baluşe'nin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı