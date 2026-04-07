İsrailli siyonist Bakan'dan Eşref Rüya dizisinin Kadir'i Görkem Sevindik'e küstah tehdit

Filistinli mazlumlar için hazırlanan "idam" görünümlü katliam yasasına karşı onurlu bir duruş sergileyen oyuncu Görkem Sevindik, soykırımcı Katliam Şebekesi İsrail'in aşırılıkçı "Ulusal Güvenlik" Bakanı Itamar Ben Gvir tarafından hedef alındı.

İşgalci İsrail rejiminin Filistinli esirleri yargısız infazla katletmeyi hedefleyen "idam tasarısını" kendince yasalaştırması, küresel çapta büyük bir infiale yol açtı.

İnsanlık dışı bu uygulamaya karşı sesini yükselten isimlerden biri olan aktör Görkem Sevindik, sergilediği tavırla Siyonistlerin bölgedeki suçlarını bir kez daha dünya kamuoyuna duyurdu. Ancak bu haklı tepki, Tel Aviv’deki soykırım koalisyonunun şahin ismi Ben Gvir’i rahatsız etti.

SİYONİST BAKANDAN DİZİ KARAKTERLİ TEHDİT

Ulusal Güvenlik Bakanlığı koltuğunda oturan ancak sicili ırkçılık ve nefret söylemleriyle kabarık olan Itamar Ben Gvir, yayınladığı bir videoda Görkem Sevindik’i doğrudan hedef aldı. Sevindik’in "Eşref Rüya" dizisindeki karakterine atıfta bulunan Ben Gvir, şu ifadelerle hadsizliğini zirveye taşıdı:

"Eşref Rüya'daki Kadir... Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz, sen ise ancak Türk dizisinde oynarsın. Teröristler (Filistinli direnişçiler) için idam cezası artık yürürlükte."

SOYKIRIMCI REJİMİN ÇARESİZLİĞİ

Uluslararası hukuk önünde "soykırım" suçlamasıyla köşeye sıkışan Siyonist rejimin bir bakanının, tepki gösteren bir sanatçıyı dizi replikleriyle tehdit etmesi, işgalci yönetimin içine düştüğü acziyeti ve ciddiyetten uzak tavrını bir kez daha gözler önüne serdi. Kendi vatanını savunan Filistinlilere "terörist" yaftası yapıştırarak katletmeyi yasal bir zemine oturtmaya çalışan Tel Aviv yönetimi, dünyanın dört bir yanından gelen vicdanlı sesleri bu tür provokasyonlarla bastırmaya çalışıyor.

