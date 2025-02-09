İşsiz kalan KFC ve Pizza Hut emekçileri eylemde

İş Gıda Konkordato ilan etti, 7000 emekçi işsiz kaldı. Emekçiler mağduriyetinin giderilmesi için İstanbul Şişli'de eylem yaptı.

İş çıkışları verilmediği için başka bir işyerine veya İŞKUR'a da başvuramayan emekçiler, kış aylarında işsiz kaldı, maaşlarını da alamadı.

"Ben dört yıldır çalışıyordum. Her zaman İlkem Şahin'in dediği bir laf vardı. "Ben çocuklarımın hakkını kesinlikle yedirmem." Peki bizim çocuklarımızın hakkı ne olacak? İŞKUR'a da başvuramıyoruz iş çıkışımız verilmediği için. Ortada kaldık böyle. Eğer gerçek iflas olsaydı bizde patronumuzun yanında olurduk ama bu bir iflas değil. Ben giden 15 yılıma üzülüyorum başka bir şey söylemiyorum."

Şirket iflas ettiğini söyledi, konkordato ilan etti. Fatura ise emekçilere kesildi. Türkiye'nin her yerinde eylem yapan işçiler belirsizlikler nedeniyle yeni iş içinde adım atamıyor.

"Şu çok iyi bilinmeli ki, burada kader birliği yapmış binlerce çalışan ve ailesi buradan bir sonuç almadan geri adım atmayacak, sinmeyecek, mücadeleye devam edecek."

İşçilerin haklı eylemlerine destek veren Vatan Partisi İstanbul İl Örgütü, hükümete seslendi. "İşçilerin haklarını korumak zorundasınız" dedi.

"Şimdi burada bir zulüm var. İşveren burada ne kadar hatalıysa, iktidarında derhal buradaki işçilere sahip çıkmak zorundadır. Aynı zamanda burada işçilere sahip çıkmayan hükümette büyük gaflet içindedir, suç işlemektedir."

Eylemler Bursa'da da devam etti. Bursa Kent Meydanında toplanan emekçiler, İş gıda şirketinin konkordato ilanının suni olduğunu belirtti, şirketin geçmiş kayıtlarının incelenmesini talep etti.