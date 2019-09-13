İşsizlik ödeneği alırken işe giren işçi istifa etse de kalan süre için ödenek alır mı

Aydınlık gazetesi İş Hukuku bölümüne gelen soru ve yanıt şu şekilde:

"Geçen yılın sonunda belirli süreli sözleşmem sona erdiği için işsiz kaldım. İşsizlik maaşı için başvurdum ve 8 ay işsizlik maaşı alabileceğim söylendi. Beş ay ödemeden yararlandıktan sonra yeni bir işe girdim. Bu işten kendi isteğimle ayrılırsam işsizlik maaşımın kalanı tekrar bağlanır mı? Bağlanırsa işsizlik maaşı yeni ücretimden hesaplanır mı?

İşsizlik sigortasından yararlanma, işsizlik ödeneğinin miktarı, ne şekilde ödeneceği gibi konular 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlenmektedir.

Yasanın 50. maddesinde aynen şu hüküm yer almaktadır: "Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir."

Yasanın bu hükmüne göre, girdiğiniz bu işyerinden yasanın öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalmanız durumunda, geriye kalan üç aylık işsizlik ödeneğiniz tekrar bağlanır. Bunun için işsiz kaldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde başvuru yapmanız gerekir. İşsizlik ödeneğinden kalan süreyi alabilmek için işsiz kalma biçiminizin bir önemi yoktur. Kendi isteğinizle de ayrılsanız bu haktan yararlanabilirsiniz.

İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın yüzde 40’ıdır. Ödenekten yararlanma süresini doldurmadan işe girer ve yeniden işsiz kalırsanız, ödemeler, daha önce hesaplanan miktar üzerinden devam eder. Hesaplama yeni ücret üzerinden yapılmaz."

ulusal.com.tr