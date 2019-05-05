banner1005
Dışişleri Bakanlığı: Kabul etmiyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Kabul etmiyoruz
Şırnak'ta 1 asker şehit oldu
Şırnak'ta 1 asker şehit oldu
Zam yapıldı
Zam yapıldı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

İstanbul 05 Mayıs 2019 Pazar hava durumu

İstanbul'da bugün, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul 05 Mayıs 2019 Pazar hava durumu

Marmara Bölgesi'nde, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin edilen bölgede, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hava durumu #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.