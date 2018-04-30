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İstanbul, 1 Mayıs'ı yoğun güvenlik altında geçirecek

İstanbul, 1 Mayıs'ı yoğun güvenlik altında geçirecek. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul'da 26 bin 174 personel görev yapacak. Taksim meydanı kutlamalara kapalı olacak. TÜRK-İŞ ise bu yıl 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı Hatay’da kutlayacak.

İstanbul, 1 Mayıs'ı yoğun güvenlik altında geçirecek

İstanbul'da 1 mayıs'ta 26 bin 174 personel görev yapıcak. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçlarında yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

2015’te Zonguldak, 2016’da Çanakkale, 2017'de Ankara’da 1 Mayıs’ı kutlayan TÜRK-İŞ bu yıl kutlamları Hatay'da yapacak. Böylece teröre karşı topyekûn mücadele verdiğimiz bu günlerde TÜRK-İŞ anlamlı bir kutlama kararı almış oldu.

Madenciler ise işçinin, emekçinin bayramını Zonguldak'da kutlayacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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