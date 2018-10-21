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İstanbul'a genç yönetim

Vatan Partisi İstanbul İl Örgütü olağanüstü kurultay düzenledi. 50 yıllık birikimi genç yönetimle buluşturan Vatan Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen oldu. Vatan Partisi Gaziantep İl Başkanlığı'da kurultaya gitti.

İstanbul'a genç yönetim

Vatan Partisi "50 yıllık birikimi genç yönetimle buluşturuyoruz" sloganıyla İstanbul'da olağanüstü kurultaya gitti. 

Olağanüstü kurultayın açılış konuşmasını Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptı.

Perinçek'ten sonra önceki dönem Vatan Partisi İstabul İl Başkanlığını yürüten Erkan Önsel konuştu. 

Faaliyet raporu ve mali raporunun sunumunun ardından kürsü konuşmaları yapıldı. 

İl Başkanlığı için 2 adayın olduğu olağanüstü kurultayda Cem Dikmen il başkanı seçilirken, oylamayla 30 kişilik yönetim kurulu da belirlendi.  

Vatan Partisi Gaziantep İl Örgütü Olağanüstü kongresini il binası toplantı salonunda gerçekleştirdi. Kongrenin açılışı Andımızla yapılırken kararı veren yargıya da destek mesajı verildi.

Açılış konuşmasını mevcut il başkanı Mehmet Lütfi Günnur Ünverdi yaptı. 

Kongrede Faaliyet raporu ve Mali raporun okunmasından sonra adaylar belirlenerek seçimlere  geçildi. 

Tek listeyle girilen seçimlerde Mehmet Lütfi Günnur Ünverdi kullanılan oyların tamamını alarak yeniden il başkanı seçildi.


Haber: Ekrem Demir
Kamera: Bülent Ünal
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #istanbul
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