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İstanbul'a kar geliyor (4 Ocak 2019 İstanbul haberleri)

İstanbul'a kar geliyor. Meteorolojinin tahminlerine göre yılın ilk karı bugün yağacak. Yağışların aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İstanbul'a kar geliyor (4 Ocak 2019 İstanbul haberleri)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede yağışların akşam saatlerine kadar yağmur, daha sonra bölgenin batısından başlayarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Akşam saatlerinden sonra Kırklareli ile Tekirdağ, gece saatlerinden sonra ise İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Etiketler; #istanbul #kar
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