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İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman geliyor? İşte İstanbul'un 5 günlük hava raporu... Meteorolojiden alınan son bilgilere göre hafta içi İstanbul'a kar geliyor. Çarşamba ve Perşembe günü karla karışık yağmurun ardından yağışların kara dönmesi öngörülüyor.

İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan bilgilere göre, İstanbul'da salı günü başlaması beklenen yağmur, Çarşamba ve Perşembe günleri yerini karla karışık yağmura bırakacak. 2 gün sürecek karla karışık yağmurun ardından bu yağışların kara dönmesi öngörülüyor. Meteorolojinin sitesindeki bilgilere göre hava sıcaklıkları da 7 ila 9 derece birden düşüyor.

İstanbul'da 5 günlük hava durumu şöyle:

23 Aralık Pazar: En düşük 9 derece en yüksek 12 derece - Hafif yağmurlu

24 Aralık Pazartesi: En düşük 8 derece, en yüksek 14 derece - Çok bulutlu

25 Aralık Salı: En düşük 5 derece, en yüksek 5 derece - Yağmurlu

26 Aralık Çarşamba: En düşük 2 derece, en yüksek 4 derece - Karla karışık yağmur

27 Aralık Perşembe: En düşük 1 derece, en yüksek 6 derece - Karla karışık yağmur

ulusal.com.tr
Ali Arat

Etiketler; #istanbul #Hava durumu #kar #yağmur #karla karışık yağmur
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