İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman geliyor? İşte İstanbul'un 5 günlük hava raporu... Meteorolojiden alınan son bilgilere göre hafta içi İstanbul'a kar geliyor. Çarşamba ve Perşembe günü karla karışık yağmurun ardından yağışların kara dönmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan bilgilere göre, İstanbul'da salı günü başlaması beklenen yağmur, Çarşamba ve Perşembe günleri yerini karla karışık yağmura bırakacak. 2 gün sürecek karla karışık yağmurun ardından bu yağışların kara dönmesi öngörülüyor. Meteorolojinin sitesindeki bilgilere göre hava sıcaklıkları da 7 ila 9 derece birden düşüyor.



İstanbul'da 5 günlük hava durumu şöyle:



23 Aralık Pazar: En düşük 9 derece en yüksek 12 derece - Hafif yağmurlu



24 Aralık Pazartesi: En düşük 8 derece, en yüksek 14 derece - Çok bulutlu



25 Aralık Salı: En düşük 5 derece, en yüksek 5 derece - Yağmurlu



26 Aralık Çarşamba: En düşük 2 derece, en yüksek 4 derece - Karla karışık yağmur



27 Aralık Perşembe: En düşük 1 derece, en yüksek 6 derece - Karla karışık yağmur



ulusal.com.tr

Ali Arat