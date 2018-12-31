Meteorolojinin internet sitesinde yer alan hava durumu tahminine göre havaların soğuyacağı ve İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı belirtildi

Meteorolojinin 5 günlük haritalı tahmin verilerine göre, İstanbul'da haftanın son günü cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden paylaşılan son hava tahmini verilerine göre İstanbul'da cuma günü havalar soğuyacak, kar yağışı etkisini gösterecek.



Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul'daki kar yağışının cumartesi günü de yoğun olarak etkili olması bekleniyor.



İstanbul'da cuma ve cumartesi günü hava sıcaklığının da 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.





İstanbul'da 5 günlük hava durumu şöyle:

2 Ocak Çarşamba: En düşük 5, en yüksek 8 derece

3 Ocak Perşembe: En düşük 4, en yüksek 7 derece

4 Ocak Cuma: En düşük 1, en yüksek 3 derece (Kar yağışı görünüyor)

5 Ocak Cumartesi: En düşük 1, en yüksek 3 derece (Kar yağışı görünüyor)

6 Ocak Pazar: En düşük 0, en yüksek 7 derece







