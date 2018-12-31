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İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Meteoroloji'den açıklama geldi (2 Ocak 2019 Çarşamba)

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan hava durumu tahminine göre havaların soğuyacağı ve İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı belirtildi

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Meteoroloji'den açıklama geldi (2 Ocak 2019 Çarşamba)

Meteorolojinin 5 günlük haritalı tahmin verilerine göre, İstanbul'da haftanın son günü cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden paylaşılan son hava tahmini verilerine göre İstanbul'da cuma günü havalar soğuyacak, kar yağışı etkisini gösterecek.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul'daki kar yağışının cumartesi günü de yoğun olarak etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da cuma ve cumartesi günü hava sıcaklığının da 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.


İstanbul'da 5 günlük hava durumu şöyle:
2 Ocak Çarşamba: En düşük 5, en yüksek 8 derece
3 Ocak Perşembe: En düşük 4, en yüksek 7 derece
4 Ocak Cuma: En düşük 1, en yüksek 3 derece (Kar yağışı görünüyor)
5 Ocak Cumartesi: En düşük 1, en yüksek 3 derece (Kar yağışı görünüyor)
6 Ocak Pazar: En düşük 0, en yüksek 7 derece



 

Etiketler; #istanbul
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İrem - 6 gün önce
En valim sevgilerimi iletirim 27 aralın perşembe günü tatil eder misiniz okula giderken çok üşüyoruz çünkü hava çok soğuk lütfen tatil yapın
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Önder - 6 gün önce
tatil edin okul 1 km ötede sivas kangalda tatil istiyoruz
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Yusuf - 6 gün önce
Valim sana yemin ediyorum okulla giderken donuyoruz 27 Aralık perşembe günü tatil yaparmısınız yaparsanız sizden Allah razı olsun
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Rumeysa - 6 gün önce
Ne olur okulları tatil yapın sayın valim okula giderken donuyoruz
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