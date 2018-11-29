Havaların soğumasıyla beraber İstanbul'da ne zaman kar yağacağı en çok aranan konular arasında yerini aldı. Meteoroloji İstanbul için son dakika uyarsında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a yakın iller için kar uyarısı yaptı.



Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.



Açıklamada, "Kar yağışının aralıklarla Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.



İstanbul hava durumu

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın yarın (28.11.2018 Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğuya (Poyraz) dönerek kuvvetini arttırması; İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara'nın Batısı ve Kuzey Ege'de 30.11.2018 Cuma öğle saatlerine kadar zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.





Meteoroloji'den kar yağışıyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

