Yurt genelinde kar ve yağmurlu hava etkisini artırıyor. Sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşmesi beklenirken, tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde kar yağışı Pazar gününe kadar etkili olacak. Meteorolojinin internet sitesinde yer alan hava durumu tahminine göre havaların soğuyacağı ve İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı belirtildi

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve yağmurlu hava tüm yurdu etkisi altına alıyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurdu uyardı. Yedi bölgede de kar ve yağmurlu hava hakim olacak. Özellikle Sivas, Karaman, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı ve Bitlis'te yaşayanların dikkatli olmaları gerekiyor.



Muğla, Antalya, Adana, Hatay ve Mersin'de kuvvetli sağanak olarak görülen yağışların Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kara dönüşeceği tahmin ediliyor.



İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.



Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.



Meteorolojinin 5 günlük haritalı tahmin verilerine göre, İstanbul'da haftanın son günü cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden paylaşılan son hava tahmini verilerine göre İstanbul'da cuma günü havalar soğuyacak, kar yağışı etkisini gösterecek.



Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul'daki kar yağışının cumartesi günü de yoğun olarak etkili olması bekleniyor.



İstanbul'da cuma ve cumartesi günü hava sıcaklığının da 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.



İstanbul'da 5 günlük hava durumu şöyle:

2 Ocak Çarşamba: En düşük 5, en yüksek 8 derece

3 Ocak Perşembe: En düşük 4, en yüksek 7 derece

4 Ocak Cuma: En düşük 1, en yüksek 3 derece (Kar yağışı görünüyor)

5 Ocak Cumartesi: En düşük 1, en yüksek 3 derece (Kar yağışı görünüyor)

6 Ocak Pazar: En düşük 0, en yüksek 7 derece







