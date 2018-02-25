Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri geldi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları Kuzey, iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı beklenirken, İstabul'a kar yağacak mı yağmayacak mı? sorusu merak konusu oldu. Meteoroloji İstanbul için kar tarihini verdi. İşte 25 Şubat hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlü'nden gelen son dakika tahminlere göre Türkiye geneli hava durumu raporu belli oldu. İstanbulluları heyecanlandıran gelişme ise Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini oldu. İşte son hava durumu tahminleri...



İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



İstanbul'a beklenen kar sonunda geliyor. Meteoroloji'den alınan tahmin raporlarına göre kar yağışı 28 Şubat 2018 Çarşamba günü yağmur ile karışık şekilde başlayıp, 1 Mart 2018 Perşembe günü tamamiyle kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.



İstanbul'da bugün çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Kırklareli, Kocaeli,Sakarya ve Tekirdağ'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



HAVA DURUMU YURT GENELİ



Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ise genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Kırklareli'nin yüksekleri, Bilecik, Kütahya, Ankara ve Eskişehir'in yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Kilis ve G.Antep ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile güneydoğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI



Kuzey, iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



METEOROLOJİ'DEN UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Kilis ve G.Antep ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, trafikte aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Antalya'nın Doğu İlçelerindeki Kuvvetli Yağışlara Dikkat!



Yarın (Pazartesi) Antalya çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların doğu kesimlerinde (Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçeleri) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.