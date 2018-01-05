banner962
Skandal! Bu kadar da olmaz
Skandal! Bu kadar da olmaz
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Türkiye'den Almanya'ya öneri
Türkiye'den Almanya'ya öneri
Erdoğan'dan ilk açıklama: Münir Özkul...
Erdoğan'dan ilk açıklama: Münir Özkul...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan açıklama (Hava durumu)

20 Ocak 2018 tarihinden önce İstanbul'a kar yağışının zor olduğu belirtildi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da kar yağışı ve hava durumuna dair açıklama yaptı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan açıklama (Hava durumu)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kadıoğlu, 20 Ocak 2018 tarihinden önce İstanbul'da kar yağışının zor olduğunu belirtti.

Ayrıca, Prof. Dr. Kadıoğlu, İstanbul'da 7-11 Ocak tarihlerinde hava sıcaklığının normalin yaklaşık 10 derece üstüne çıkacağının bilgisini verdi.

Kadıoğlu, "İstanbul'da 7-11 Ocak tarihlerinde 850 mb hava sıcaklığı normalinin yaklaşık 10 C üstüne çıkıyor. 13 Ocakta mevsim normalleri civarına indikten sonra tekrar yükseliyor. Topluluk tahmini dışında birşey olmazsa 20 Ocak öncesi kar zor." açıklaması yaptı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #istanbul hava durumu #Mikdat Kadioğlu #İstanbul kar
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Amerika'nın Hakan Atilla Davası'nda karar açıklandı
Sonraki Haber
İran'daki olayların perde arkası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.