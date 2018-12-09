Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'da sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağını duyurdu. Sıcaklıklar artacak ancak yer yer yağmur etkili olacak. Bu arada son Meteorolojik analizlere göre, aralık ayının son günlerinde İstanbul'a ilk karın düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı, sıcaklık artacak ancak yağış var.



Marmara Bölgesi'nin geneli öğleden itibaren yağmurun etkisi altına girecek. Bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis bekleniyor.



Ege'yle birlikte Batı Karadeniz'e de yağış uyarısı yapıldı. Akdeniz'de ise gök gürültü sağnak yağmur görülecek.



İç Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerinde ise havanın açık, yer yer parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.



Güneydoğu Anadolu'da da yağış etkisini gösteriyor. Diğer bölgelerin aksine Doğu Anadolu'da kar yağışı devam ediyor. Çok sayıda köy ve mezraya ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Hakkari’de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı 3 köy ve 13 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları ve yolun kaygan olması nedeniyle kirpi tipi bir askeri araç şarampole yuvarlandı. Kazada 3 asker yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.



Yurdun farklı noktalarında kar devam ederken İstanbul'a ilk karın ne zaman düşeceği de netleşmeye başladı.



Yapılan meteorolojik analizlere göre, Sibirya kökenli kuvvetli bir soğuk hava dalgası aralık ayının son günlerinden itibaren yurtta etkili olacak. İstanbul'da da etkisini gösterecek soğuklarla birlikte, ilk kar yağışının 27-31 Aralık tarihleri arasında olması bekleniyor.





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