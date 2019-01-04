İstanbul'da Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günü kar yağışı bekleniyor. Bu akşam 21:30 sularında İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Havaların soğumasının ardından Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a art arda kar yağışı uyarıları geldi.



Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günü kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nden yapılan paylaşım şöyle;

İstanbul’da Cumartesi il geneli karla karışık yağmurlu ve yüksekleri hafif kar yağışlı.

Minimum: 2 °C Maksimum: 4 °C



Pazar il geneli karla karışık yağmurlu ve yüksekleri hafif kar yağışlı.

Minimum: 1 °C Maksimum: 3 °C



Pazartesi günü ise yağışların aralıklı kar şeklinde olması bekleniyor.

Minimum: 0 °C Maksimum: 2 °C



