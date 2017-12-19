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İstanbul'a karın ne zaman yağacağı açıklandı (İstanbul hava durumu)

Pazar günü İstanbul ve Marmara bölgesine kar olasılığının yüksek olduğu belirtildi. Pazar günü akşam saatlerinde veya akşam üstünde kar olabileceği aktarılırken, İstanbul'da pazar ve pazartesi günlerine dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu

İstanbul'a karın ne zaman yağacağı açıklandı (İstanbul hava durumu)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna dair son bilgileri aktardı.

Şen, hafta sonu pazar günü İstanbul'da ve Marmara bölgesinde kar olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Şen, "Eğer sistem zayıflamaz ise Pazar akşam veya akşam üstü kar var" uyarısında bulundu.

İstanbul'da hafta sonuna kadar soğuk hava ve yağışın devam edeceğini belirten Şen, "Trakya ve anadolunun iç kesimlerinde KKY ve KAR ve Cuma KAR var Istanbul da Hafta sonuna kadar soğuk ve Yağmur var" açıklaması yaptı.

İstanbul'da pazar ve pazartesi günlerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Şen şunları paylaştı:

Hafta sonuna kadar Soğuk hava ve yağışa devam Trakya ve anadolunun iç kesimlerinde KKY ve KAR ve Cuma KAR var Istanbul da Hafta sonuna kadar soğuk ve Yağmur var

Hafta sonu PAZAR günü Istanbul ve Marmarada KAR olasılığı yüksek Eğer sistem zayıflamaz ise Pazar akşam veya akşam üstü  KAR var. Siztem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli KKY ve yağmur olur BU   NEDENLE İSTANBULDA PAZAR ve PAZARTESi YE DİKKAT

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #kar #Hava durumu #orhan şen
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