Meteoroloji defalarca tarih verdi, ancak İstanbul kent merkezinde beklenen kar bir türlü yağmadı. Peki, bunun nedeni ne? Ulusal Kanal konuyu uzmanına sordu. İşte yanıtı

İstanbullular hazırlıklarını yaptı, yol tuzlama araçları hazır bekledi. Ama beklenen kar gelmedi.



Meteoroloji uzmanları kar yağışı için tarih verse de tahminler tutmadı. Kış mevsiminin neredeyse sonuna geldik, ama İstanbul'da karı hala göremedik. Peki İstanbul'a kar neden yağmıyor?



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros, kar yağmamasının kalıcı bir durum olmadığını belirtiyor.



Kentin kara bürünmemesindeki en büyük etkenlerden biri ise şehri çevreleyen ısı adası.



Karın soğuğu geldi ancak kendisi gelemedi. Çünkü araçlardan yayılan egzoz gazları ve artan yüksek yapılaşma nedeniyle ısınan şehir, karı eritti ve yağmura dönüştürdü.



Uzmanlar, küresel ısınmanın neden olduğu kuraklık ve iklim değişikliğine karşı uyarıyor.



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