İstanbul'da 2.5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 2.5 büyüklüğünde deprem
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! İşte ilk fotoğraf
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! İşte ilk fotoğraf
Muğla'da deprem
Muğla'da deprem
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

İstanbul'a sağanak yağış için son dakika uyarısı! Saat verildi (İstanbul hava durumu - İstanbul'da yarın yağış var mı?)

İstanbul il genelinde bugün akşam saatlerine kadar yer yer lokal olmak üzere kuvvetli yağışların devam edeceği belirtildi. Gece saatlerinde İstanbul'daki yağışın kesileceği öngörülüyor. Kuvvetli olan yağışın akşam saat 18.00 civarında son bulacağı tahmin ediliyor. Yarın ve pazartesi günü için İstanbul'da yağış beklentisinin olmadığı ifade edildi. Salı ve çarşamba günleri, kısa süreli sağanak yağışların görülebileceği aktarıldı

İstanbul'a sağanak yağış için son dakika uyarısı! Saat verildi (İstanbul hava durumu - İstanbul'da yarın yağış var mı?)

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün birçok istasyonunda 20 kilogramın üzerinde yağışlar ölçüldü.

İstanbul il genelinde bugün akşam saatlerine kadar yer yer lokal olmak üzere kuvvetli yağışların devam edeceği belirtildi.

Akşam saatlerinden sonra yağışların kuvveti azalmakla birlikte devam edeceği aktarıldı.

Gece saatlerinde İstanbul'daki yağışın kesileceği öngörülüyor.

Kuvvetli olan yağışın akşam saat 18.00 civarında son bulacağı tahmin ediliyor.

YARIN VE PAZARTESİ YAĞIŞ OLACAK MI?

Yarın ve pazartesi günü için İstanbul'da yağış beklentisinin olmadığı ifade edildi.

Salı ve çarşamba günleri, kısa süreli sağanak yağışların görülebileceği aktarıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #sağanak yağış #son dakika #son dakika haberleri #istanbulda yağış ne zaman bitecek #18 ağustos 2019 pazar istanbulda yağış var mı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.