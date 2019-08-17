İstanbul il genelinde bugün akşam saatlerine kadar yer yer lokal olmak üzere kuvvetli yağışların devam edeceği belirtildi. Gece saatlerinde İstanbul'daki yağışın kesileceği öngörülüyor. Kuvvetli olan yağışın akşam saat 18.00 civarında son bulacağı tahmin ediliyor. Yarın ve pazartesi günü için İstanbul'da yağış beklentisinin olmadığı ifade edildi. Salı ve çarşamba günleri, kısa süreli sağanak yağışların görülebileceği aktarıldı

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün birçok istasyonunda 20 kilogramın üzerinde yağışlar ölçüldü.



İstanbul il genelinde bugün akşam saatlerine kadar yer yer lokal olmak üzere kuvvetli yağışların devam edeceği belirtildi.



Akşam saatlerinden sonra yağışların kuvveti azalmakla birlikte devam edeceği aktarıldı.



Gece saatlerinde İstanbul'daki yağışın kesileceği öngörülüyor.



Kuvvetli olan yağışın akşam saat 18.00 civarında son bulacağı tahmin ediliyor.



YARIN VE PAZARTESİ YAĞIŞ OLACAK MI?



Yarın ve pazartesi günü için İstanbul'da yağış beklentisinin olmadığı ifade edildi.



Salı ve çarşamba günleri, kısa süreli sağanak yağışların görülebileceği aktarıldı.



ulusal.com.tr