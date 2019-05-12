23 Haziran seçimleri öncesi İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı değişti. Emekliliğe ayrılan Hakim Müberra Gürdal'ın yerine İstanbul 16'ıncı Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner getirildi. Diğer yandan siyasi partilerin seçim hazırlığı sürüyor. DSP'nin adayı Muammer Aydın yarıştan çekildiğini ilan etti. DSP Parti Meclisi de yeni aday göstermeme kararı adlı.

Emekliliğini isteyen İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın yerine görevlendirilen isim belli oldu.



Gürdal'ın yerine İstanbul 16'ıncı Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner getirildi.



Hakim Müberra Gürdal, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından emekliliğini istemişti. Gürdal'ın yerine İl Seçim Kurulu Başkanvekili Fatma Nilgün Uçar görev yapıyordu.



Bu arada siyasi partilerin de 23 Haziran seçimleri için hazırlığı sürüyor. Cumhur ve Millet İttifaklarının dışında kalan partiler de stratejilerini belirlemeye başladı. Vatan Partisi 31 Mart'taki adayı Mustafa İlker Yücel ile seçime yeniden katılma kararı almıştı. Kararın ardından Vatan Partisi seçim çalışmalarına başladı.



Vatan Partisi'nin ardından Saadet Partisi ve DSP'nin de ne yapacağı merak konusu. Saadet Partisi istişarelerini devam ettirirken DSP'den sürpriz bir çıkış geldi. DSP'nin 31 Mart'taki adayı Muammer Aydın adaylıktan istifa ettiğini duyurdu.



Aydın'ın ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksal da bir açıklama yapıtı. Aksakal "Adayımız çekilmiştir. Parti Meclisimiz yeni bir aday göstermeme kararı almıştır" dedi.





ulusal.com.tr