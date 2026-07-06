İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli anlar! Hırsızlık zanlısı 6'ncı kattan atlayarak hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 52 yaşındaki H.T., savcılık sorgusu sonrasında tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Adliyenin 6'ncı katında hakim karşısına çıkmak için işlemleri yürütülen zanlı, elleri kelepçeli durumdayken aniden kendini blok boşluğundan aşağı bıraktı.

Çevredeki vatandaşların ve görevlilerin ihbarı üzerine, adliye binası içerisinde hazır bekleyen sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Metrelerce yükseklikten sert zemine çakılan H.T.'ye yapılan ilk tıbbi kontrolde, şahsın düşmenin etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaşanan intihar vakasının ardından adliye koridorlarındaki güvenlik önlemleri artırılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi güvenlik kordonuna alarak delil toplama çalışması başlattı.

"AİLEMLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM"

Hayatını kaybeden H.T.'nin adli süreçte alınan evraklarına yansıyan bir detay da ortaya çıktı. Zanlının ifade işlemleri esnasında düzenlenen resmi tutanağa, kendi isteğiyle "Ailemle görüşmek istemiyorum" şeklinde not düştüğü anlaşıldı.

Yetkililerin yaşanan intihar vakasıyla ilgili başlattığı inceleme ve soruşturma süreci devam ediyor.