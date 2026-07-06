İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli anlar! Hırsızlık zanlısı 6'ncı kattan atlayarak hayatını kaybetti

Hırsızlık suçlamasıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen 52 yaşındaki H.T., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda işlemlerini beklediği sırada kelepçeli halde 6'ncı kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli anlar! Hırsızlık zanlısı 6'ncı kattan atlayarak hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Olay, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 52 yaşındaki H.T., savcılık sorgusu sonrasında tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Adliyenin 6'ncı katında hakim karşısına çıkmak için işlemleri yürütülen zanlı, elleri kelepçeli durumdayken aniden kendini blok boşluğundan aşağı bıraktı.

Çevredeki vatandaşların ve görevlilerin ihbarı üzerine, adliye binası içerisinde hazır bekleyen sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Metrelerce yükseklikten sert zemine çakılan H.T.'ye yapılan ilk tıbbi kontrolde, şahsın düşmenin etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaşanan intihar vakasının ardından adliye koridorlarındaki güvenlik önlemleri artırılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi güvenlik kordonuna alarak delil toplama çalışması başlattı.

"AİLEMLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM"

Hayatını kaybeden H.T.'nin adli süreçte alınan evraklarına yansıyan bir detay da ortaya çıktı. Zanlının ifade işlemleri esnasında düzenlenen resmi tutanağa, kendi isteğiyle "Ailemle görüşmek istemiyorum" şeklinde not düştüğü anlaşıldı.

Yetkililerin yaşanan intihar vakasıyla ilgili başlattığı inceleme ve soruşturma süreci devam ediyor.

Türkiye ve Bulgaristan arasında doğal gaz iş birliği protokolü imzalandıTürkiye ve Bulgaristan arasında doğal gaz iş birliği protokolü imzalandıGündem
Cezaevinde büyük isyan! En az 19 ölü, 100'den fazla yaralıCezaevinde büyük isyan! En az 19 ölü, 100'den fazla yaralıDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul adalet sarayı intihar
Günün Manşetleri
Vatan Partisi ve TGB'den zirve öncesi eylem
"Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz"
İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik tedbirleri değerlendirildi
Trump ve Netanyahu posterleri taş yağmuruna tutuldu
zincir marketler ve fırınlar için dev yönetmelik taslağı!
Sahte kazalarla 200 Milyon TL uçtu
Milyonlarca İranlı Lideri Ali Hamaney için 10 kilometre yürüdü
Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek
6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın
'Madımak ve Başbağlar dosyaları birleştirilsin'
Çok Okunanlar
3 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 3 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu
Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun
Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı!
BİM'de kaçırılmayacak fırsat! BİM'de kaçırılmayacak fırsat!