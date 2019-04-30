Türkiye genelinde Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Pide fiyatlarında yüzde 12 ila yüzde 16'lık artış yaşandı. Fiyat değişikliğini Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıkladı. Pideyi ekmekle karşılaştıran vatandaş fiyat listesinden memnun değil.

Türkiye genelinde ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Fiyat listesini türkiye fırıncılar federasyonu başkanı açıkladı. Yüzde 12-16 artış olduğunu söyledi.



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının geçen yıl 7 lira 30 kuruşken bu yıl 8 lira 50 kuruş olacağını açıkladı.



İstanbul'da 350 gram pide 3 lira, Ankara'da ve İzmir'de 300 gram pide 2 buçuk liradan satılacak.



Federasyon başaknı artışın nedeni maliyete bağlıyor.



Pideyi ekmekle karşılaştıran vatandaş fiyat listesinden memnun değil.



ulusal.com.tr