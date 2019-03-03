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İstanbul Arnavutköy'de silahlı kavga: Fırat Yıldız, Şahin Yıldız ve Hasan Yıldız hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. ıOlayı öğrenen tarafların yakınlarının toplandığı hastane önünde zaman zaman arbede yaşanırken, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Arnavutköy'de silahlı kavga: Fırat Yıldız, Şahin Yıldız ve Hasan Yıldız hayatını kaybetti

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. 

Silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan Fırat ve Şahin Yıldız kardeşler ile kuzenleri Hasan Yıldız, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

Kavgada ağır yaralanan bir kişinin ise aynı hastanedeki tedavisi sürüyor. 

Olayı öğrenen tarafların yakınlarının toplandığı hastane önünde zaman zaman arbede yaşanırken, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. 

Bu arada, kavgada ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin bazılarının çevredeki araçlara ve iş yerlerine isabet ettiği görüldü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #arnavutköy
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