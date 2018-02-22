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İstanbul Ataşehir'de bomba paniği: 5 katlı bina boşaltıldı - Son dakika haberleri

İstanbul Ataşehir'de bomba paniği yaşandı, 5 katlı bina boşaltıldı. İnceleme yapılan dairede dinamit lokumuna benzetilmiş sahte düzenek bulundu

İstanbul Ataşehir'de bomba paniği: 5 katlı bina boşaltıldı - Son dakika haberleri

İstanbul Ataşehir'de "bomba" ihbarı üzerine boşaltılan binada yapılan incelemede dinamit lokumu şeklinde saat bulundu

Ataşehir İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak'taki 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede "bomba" olduğu ihbarı polis alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binadakileri dışarı çıkardı. Çevredeki vatandaşlar uzaklaştırılarak binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Çevredekiler sokaktaki araçlarını çekerek uzaklaştırdı. Binaya gelen bomba imha ekipleri kapısı açık dairede yaptıkları inceleme dinamit lokumu şeklinde saat buldu. 

Polisler evde yaptıkları aramada pompalı tüfek de buldu. Acilen hastaneye giden ev sahibinin daire kapısını açık unutması sonucu karşı dairede oturan komşusunun saati gördüğü ve bomba sanarak ihbarda bulunduğu öğrenildi. 

Polisin emniyet şeridini kaldırmasının ardından bina sakinleri dairelerine döndü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #ataşehir #Bina
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