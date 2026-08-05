İstanbul Bahçelievler'de tahliye edilen 6 katlı bina çöktü: Valilikten açıklama geldi

Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta yer alan binanın çökmesinin ardından olay öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlarda, çökme tehlikesine karşı önceden tahliye edilen binanın dış cephesinde ve çeşitli noktalarında oluşan belirgin çatlaklar yer alıyor. Ekiplerin olay yerinde başlattığı güvenlik ve enkaz kaldırma çalışmaları ise an itibarıyla sürüyor.

Toplam 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu yapıda dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Binanın kolonlarından sesler geldiğine dair yetkililere ihbarda bulunuldu. Bu gelişme üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri yapıda detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmelerin ardından risk taşıdığı belirlenen bina, tedbir amacıyla tamamen boşaltıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak’ta bulunan, 1988 yılı yapımı, 6 katlı bina çökmüştür. Toplam 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu binadan, dün akşam saatlerinde kolonlardan ses geldiği yönünde ihbar alınmıştır. Yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla belediye ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Dün akşam boşaltılan bina, bugün saat 21.30 sıralarında çökmüştür. Binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir"