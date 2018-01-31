İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin engelliler rehabilitasyon merkezine kurulan ücretsiz hidroterapi havuzu birbirinden önemli başarılara imza atıyor. Havuzda tedavi edilen iki hastada elde edilen başarılı sonuçlar, aynı durumda olan hastalara da umut ışığı oluyor.

4 yıl önce havuza atlayarak boynunu kıran 20 yaşındaki Yücehan Yıldız'a doktorlar "bir daha asla yürüyemeceksin" dediler. 43 yaşındaylen beyin kanaması geçiren Eyüp Süpçüler'e doktorlar yüzde 5 yaşama şansı tanıdı.



Onları yeninden hayata bağlayan da Bakırköy Belediyesi'nin ücretsiz hizmet veren hidroterapi havuzu oldu.



Belediyenin engelliler rehabiltasyon merkezinde bulunan hidroterapi havuzunda tedavi edilen Yılmaz ve Süpçüler, inanılmaz sonuçlar elde etti.



Tedavi sonrası 20 yaşındaki Yücehan Yıldız tek bastonla yürümeye başaldı. Engelli milli yüzücü olan Yıldız Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları kazandı.



4 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yüzde 5 yaşama şansı olan Erol Süpçüler şimdi yürüyor. Konuşma dışında her türlü faaliyeti de yapıyor.



Hidroterapi havuzu nedeniyle hayata tutunan 2 hasta, Bakırköy Belediyesi'ne teşekkür ziyareti yaptı. Yıldız ve Süpçüler ailesini Bakırköy Belediye Başkanı doktor Bülent Kerimoğlu karşıladı.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Kerimoğlu, diğer belediyelere de çağrı yaptı.







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