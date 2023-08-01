İstanbul barajları can çekişiyor! Barajlardaki doluluk oranı alarm vermeye başladı

Yurt genelini etkisi altına alan aşırı sıcaklar barajların doluluk oranını olumsuz etkiledi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1,88 azalarak yüzde 36,95 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 26 Temmuz'da yüzde 38,52 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 36,95'e kadar düştü.Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'a su sağlayan barajlarda ise tarihe geçen azalış oranları görüldü. Alibey, Büyükçekmece, Elmalı, Kazandere, Ömerli barajlarında önemli azalışlar görülürken Pabuçdere barajı yüzde 4.68 su seviyesi ile tarihe geçti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Güven Özdemir, İstanbul'a su sağlayan barajlarda su açığının had safhaya ulaştığını söyleyerek, her alanda su tasarrufu yapılması gerektiğini söyledi.