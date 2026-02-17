İstanbul Barosu'nda Mahmut Esat Bozkurt sansürü: Millî Avukat Hareketi 'Biz anacağız' dedi

Millî Avukat Hareketi, İstanbul Barosu yönetiminin Mahmut Esat Bozkurt’un anılmasını uzun süredir engellediğini ve son olarak Bozkurt’un adının CUMER’in Medeni Kanunu'nun 100. yılını kutlayan açıklamasından çıkardığını duyurarak bu sansür girişimine izin vermeyeceklerini ilan etti.

Açıklama şu şekilde:

“MAHMUT ESAT BOZKURT’U TÜRK HUKUK TARİHİNDEN SİLDİRMEYECEĞİZ!

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, Türk Hukuk Devrimi'nin mimarı Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un Baro etkinliklerinde anılmasına uzun süredir engel olmaktadır.

Kaboğlu Yönetimi, son olarak İstanbul Barosu Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi (CUMER)'in Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılını kutlayan açıklamasından Mahmut Esat Bozkurt'un adını çıkarmıştır.

Seçildiği ilk günden itibaren Cumhuriyet değerleriyle kavga halinde olan Kaboğlu Yönetimi'nin Mahmut Esat Bozkurt'u Türk Hukuk Tarihi'nden silme girişimine izin vermeyeceğiz!

CUMER'in 23 Şubat 2026 Pazartesi günü yapacağı "100. Yılında Türk Kanunu Medenisi" etkinliğine katılarak Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'u Cumhuriyet Devrimine yakışır şekilde anacağız.

Cumhuriyet Devrimi Kazanacak!

MİLLİ AVUKAT HAREKETİ”