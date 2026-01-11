İstanbul Başsavcılığı’ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı Ekim 2025'te biz başlattık

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin iddialara yanıt vererek; dosyanın Küçükçekmece'den devredilmediğini, soruşturmayı Ekim 2025'te bizzat kendilerinin başlattığını duyurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ekol TV soruşturması Küçükçekmece'den devredildi" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Başsavcılık, söz konusu soruşturmanın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değil, bizzat kendileri tarafından başlatıldığını bildirdi

Başsavcılığın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Bir kısım basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında ‘Ekol TV’ kanalıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği şeklinde söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış ise de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Konu hakkında Küçükçekmece Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır.

Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının Ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup;

İncelemeler titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

