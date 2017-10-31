İstanbul Bayrampaşa'da alışveriş merkezinde canlı bomba yelekleri ve silahlarla yakalanan 4 IŞİD'li teröristin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında terör saldırısı düzenlemeyi planladıkları ortaya çıktı. Teröristler, bomba yerleştirdikleri 4 mikrodalga fırını da alışveriş merkezinin emanetine bırakmış

İstanbul Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz cumartesi akşamı bir otomobil ile motosiklete yükledikleri bomba ve bomba düzeneklerinin yanı sıra canlı bomba yelekleri ve silahlarla yakalanan ikisi kadın, dört IŞİD'li teröristin asıl hedefinin cumhuriyet bayramı kutlamaları olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin komplike bir saldırı planladığı polis tarafından tespit edilirken, saldırı planlarının ise geçtiğimiz hafta İstanbul genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinden elde edinilen bilgiler ışığında ortaya çıkarıldığı belirtildi. Alışveriş merkezi içerisine park ettikleri otomobil ve motosikletlerinden 63 adet bomba ve bomba düzeneği ele geçirilen teröristlerin, içerisine bomba yerleştirdikleri dört mikrodalga fırını da alışveriş merkezinin emanetine bıraktıkları ortaya çıktı.



4 bomba yeleği



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, geçtiğimiz cumartesi günü Bayramapaşa’daki bir AVM’de son yılların en önemli operasyonlarından birisini düzenledi. Takibe alınan bir otomobilden inen terör örgütü IŞİD mensubu dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri kaçmak isterken bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Otomobilde ve şüphelilere ait bir motosiklette yapılan aramalarda, uzaktan kumanda düzeneği ile aktif hale gelen patlayıcılar 67 bomba, çok sayıda patlayıcı malzeme, iki silah, bombaların etkisini artırmak için hazırlanmış, çivi ve bilye dolu paketler ve dört canlı bomba yeleği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, AVM’nin kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin AVM’deki emanet bölümüne dört kutu bıraktığını tespit etti.



Kana bulayacaklardı



Milliyet gazetesinin haberine göre, emanet bölümündeki kutuları inceleyen TEM ekipleri, kutuların içerisinde mikrodalga fırınlar bulunduğunu belirledi. Fırınları inceleyen ekipler fırınların uzaktan kumanda düzenekli plastik patlayıcı bombalarla dolu olduğunu tespit etti. Bomba uzman ekipleri tarafından düzenekleri etkisiz hale getirilen fırınları teröristlerin AVM’deki bir firmadan satın aldıklarını söyleyerek “Arızalı çıktı” diyerek AVM’ye geri götürüp emanete bıraktıkları öğrenildi.



Ele geçirilen 67 bomba, bombalı 4 mikrodalga fırın, canlı bomba yelekleri ve bomba düzenekli araçlar, saldırının tahmin edilenden daha komplike planlandığını ortaya koydu. Polisin değerlendirmesine göre, teröristler önce Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında AVM’deki fırınları patlatacaktı. Daha sonra ise bomba yüklü otomobil ve motosiklet uzaktan kumanda ile infilak ettirilecek ardından canlı bomba yeleği giyen teröristler metroya binerek Vatan Caddesi’ndeki kutlamaları hedef alacaktı. Polisin, engellediği saldırı planının önüne ise geçen hafta düzenlenen bir operasyon sayesinde geçtiği öğrenildi. TEM Polisi, 29 Ekim öncesinde terör örgütü IŞİD'e karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir operasyonda dört IŞİD mensubu ve 48 yabancı terörist (YTS) gözaltına alındı. O şüphelilerden, terör saldırısı hazırlığındaki teröristler belirlendi.Polis şüphelilerden Mücahit Ş. Sezgen P. Can Y. ve Hatice Y.’nin peşine düşünce, takip edildiklerinden şüphelenen dört IŞİD'li Arnavutköy ve Esenyurt’taki bomba düzenekleri hazırladıkları evleri ateşe vermişti.Şüphelilerin önce yangın çıkarıp sonra patlatmaya çalıştığı Esenyurt’taki hücre evinde dört mutfak tüpü, iki bidon kimyasal madde, iki bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat, demir bilye ve bomba düzeneği bulunduğu öğrenildi. Aynı şekilde yakılıp patlatılmaya çalışılan Arnavutköy’deki evde 25 mutfak tüpü, iki bidon kimyasal madde, iki bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat ve demir bilye ile bomba düzeneği ele geçirildiği bildirildi. Şüphelilerin bombalı aracı hazırladıktan sonra gelen talimat üzerine, kaldıkları evi terk ettikleri ve düzenek kurarak, yangın ve sonrasında meydana gelecek patlamayla delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin bombaların patlatılması sırasında şiddeti artırmak için evdeki boşlukları silikonla kapattığı ve pudra şekeri döktüğü belirlendi.